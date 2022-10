Star Wars: nei fumetti una strizzata d’occhio al costume nero di Luke in Episodio VI

Negli anni tra Star Wars Episodio V: L’Impero colpisce ancora e Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi, Luke Skywalker appare cambiato, sfoggiando un nuovo costume. Se nei primi due film indossava abiti di colore chiaro, nel terzo lo ritroviamo al palazzo di Jabba con un costume completamente nero.

In un numero recente dello Star Wars edito da Marvel Comics, è presente una strizzata d’occhio alla nuova scelta stilistica, pur non confermando di fatto i motivi che hanno spinto il personaggio a cambiare il colore dei capi d’abbigliamento in maniera così drastica (anche se non è difficile immaginare i motivi).

Nel numero 28 di Star Wars, Luke è in missione per salvare possibili informatori su Coruscant. Per l’impresa indossa un costume imperiale, integralmente nero, e a un certo punto un Ribelle gli fa notare che il nero gli dona. “Credi davvero?” risponde lui.

Ecco la tavola in questione:

