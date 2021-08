Ci siamo: dopo le immagini, i dettagli e persino il manifesto dedicato a, l’albergo che farà immergere i visitatori nel mondo die che verrà inaugurato nel corso del 2022 nel parco Disney di Orlando, in Florida, oggi la Disney ha rivelato quanto costerà questa sorta di “crociera galattica” di due notti sull’astronave Halcyon. E sono

Il sito ufficiale ha infatti svelato che due persone, in una stanza standard, in bassa stagione (agosto/settembre 2022) costerà 4,809 dollari. Una famiglia di quattro persone spenderà invece 5,999 dollari. La cifra sale, anche se non si sa di quanto, se si sceglie il weekend o le suite, e se si visita in alta stagione.

Si tratta ovviamente di un prezzo proibitivo per passare due giorni in un parco dei divertimenti, ed è molto più simile a quello di una vera e propria crociera (che però solitamente dura ben di più). Ecco tutto ciò che include:

Alloggio di due giorni in una cabina o suite

Intrattenimento costante e immersivo, dove le scelte determinano la tua esperienza

Cibo e bevande sullo Starcruiser (esclusi alcolici e bevande particolari) e ai fast food del Dicking Bay 7 Food and Cargo o in altre zone di Disney’s Hollywood Studios

Ingresso a Disney’s Hollywood Studios per visitare Star Wars: Galaxy’s Edge

Parcheggio

Bracciale esclusivo di Star Wars: Galactic Starcruiser

Ecco lo spot inedito lanciato oggi:

L’esperienza per gli ospiti sarà così articolata, in base ai dettagli conosciuti finora:

L’avventura comincia nel momento in cui si arriva al terminal del Galactic Starcruiser di Walt Disney World e si effettua il check-in per l’esperienza da due notti;

I visitatori verranno invitati a entrate in una capsula per il trasporto nello spazio. Attraverso la finestra posta nella parte superiore si potrà osservare il viaggio che, dal mondo reale, condurrà alla Halcyon previo salto nell’iperspazio;

Quando la capsula attraccherà alla Halcyon, dopo l’apertura dei portelloni si avrà accesso all’area principale della nave, l’Atrium, e sarà possibile cominciare il viaggio nella Galassia lontana, lontana…;

La visita sulla Halcyon diventa una storia che si svolge in più giorni che si intreccia con quella dei membri dell’equipaggio, degli altri passeggeri, di personaggi molto familiari di Star Wars e proporrà anche un’escursione a Star Wars: Galaxy’s Edge;

L’esperienza comprende altre attività quali l’allenamento con la spada laser per scoprire il proprio collegamento con la Forza nonché una visita al ponte di comando dell’astronave per imparare come funzionano i sistemi di navigazione e difesa, conoscenze che potrebbero tornare utili durante un viaggio attraverso una galassia piena di avventure;

Chiaramente, la vista dalle finestre della nave spaziale cambia mano a mano che si viaggia attraverso la galassia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!