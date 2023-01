Star Wars: George Lucas aveva preso in considerazione un altro “destino” per Darth Maul

Nel corso di un’intervista con Slash Film, lo sceneggiatore di Star Wars: The Clone Wars Henry Gilroy ha parlato dei fugaci piani iniziali di George Lucas per il Generale Grievous.

“George ha preso in considerazione l’idea che dietro Grievous ci fosse Maul” ha raccontato. “Aveva senso, viene tagliato a metà ed è in una specie di corpo robotico. Sono felice che alla fine Grievous sia stato reso un personaggio indipendente, ma trovo interessante che George sia stato quasi convinto a procedere in quella direzione“.

