Star Wars: a Gwendoline Christie piacerebbe tornare nei panni del Capitano Phasma

L’ultima apparizione del Capitano Phasma nel franchise cinematografico di Star Wars risale a Gli Ultimi Jedi, pellicola in cui il personaggio perde, apparentemente, la vita.

Ma esiste una possibilità di rivedere il personaggio in qualche altro prodotto di Star Wars? Phasma è comparsa già in un fumetto a lei dedicato ma di lei non abbiamo più avuto notizie.

Intervistata da Empire l’attrice Gwendoline Christie (che veste i panni del personaggio) si è detta aperta alla possibilità di un suo ritorno, se le venisse data l’occasione:

Non ho letto i fumetti, ma, voglio dire, è Star Wars! Mi piacerebbe assolutamente. Esisteva un modello per un personaggio di cui la gente sarebbe stata entusiasta. Sarebbe elettrizzante se sentissero che valesse la pena esplorarlo, insieme a una fantastica azione.

