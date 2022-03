Sono state 48 ore decisamente esaltanti per il fandom diconsiderato che, grazie alla diffusione del primo trailer delle prime foto della serie tv di Obi-Wan Kenobi,edsono inevitabilmente tornati sulla bocca di tutti.

E nell’articolo che accompagna la cover stori di Entertainment Weekly dedicata al debutto di questi attesissimi materiali che anticipano la nuova serie di Star Wars in arrivo in streaming su Disney Plus il prossimo 25 maggio, gli interpreti dell’iconico Sith e del leggendario Maestro Jedi, Hayden Christensen ed Ewan McGregor, hanno potuto spendere qualche parola sul – presunto – odio nei confronti della Trilogia Prequel girata da George Lucas fra il 1999 e il 2005.

Ewan McGregor: È stato difficile averci a che fare. Vederli uscire e poi venire colpiti così duramente è stata una cosa complicata con la quale avere a che fare. E va anche detto che si tratta di un fatto avvenuto quando la mia carriera era ancora agli inizi. Non avevo ancora gli strumenti per maneggiare in maniera adeguata una cosa del genere. Ero stato coinvolto a progetti che non avevano generato chissà quale impatto che è una roba profondamente diversa dal fare qualcosa che ha un impatto negativo. Hayden Christensen: Quando i film sono usciti e i critici sono stati molto severi, non è stato semplice perché tenevamo davvero tanto a queste pellicole alle quali avevamo dedicato così tante energie. Per questo, senza ombra di dubbio, è stato ostico.

A prescindere da come Hayden Christensen ed Ewan McGregor abbiano vissuto il contraccolpo negativo del come la Trilogia Prequel di Star Wars venne accolta al tempo, va anche detto che, col passare degli anni, gli umori attorno a queste pellicole sono cambiati drasticamente. A tal proposito, vi risegnaliamo l’accorata maniera con la quale Dave Filoni, deus ex machina di svariate serie animate e televisive di Star Wars, ha definito la morte di Qui-Gon Jinn come il momento che definisce l’intera saga di George Lucas.

