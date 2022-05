Inevitabilmente, gli impegni stampa di Ewan McGregor eper la nuova serie di, Obi-Wan Kenobi, si stanno trasformando anche in un viaggio nei ricordi.

D’altronde i due attori sono stati anche protagonisti della saga prequel di Star Wars, chi di tutti e tre i film come Ewan McGregor e chi di due come Hayden Christensen.

In un’intervista fatta col sito ufficiale di Star Wars non per questioni collegate a Disney Plus, ma, bensì, per i vent’anni de L’attacco dei cloni, l’interprete di Anakin Skywalker ha potuto riflettere su una scena della pellicola di George Lucas fondamentale per l’arco narrativo del suo personaggio in vista del passaggio al Lato Oscuro della Forza. Il frangente in questione è quello in cui Anakin si reca in un accampamento di predoni Tusken per salvare sua madre Shmi. Quando la trova muore, praticamente, fra le sue braccia a causa delle torture subite ed è a quel punto che il giovane Jedi massacra l’intera tribù, bambini e donne compresi.

Hayden Christensen spiega:

Avevamo tutti ben chiaro che si trattava di una scena importante per questo personaggio e per il suo arco narrativo. Quando l’abbiamo provata, l’abbiamo fatto in alcuni modi differenti. Avevo avuto delle discussioni con George in merito al livello di rabbia che doveva provare e al suo stato emotivo e stavamo cercando di trovare la giusta via. Lo provammo in un modo che, però, non ci sembrò corretto. George venne da me e ne parlammo a viso aperto. Mi pareva che quella scena fosse fondamentale anche per la mia relazione insieme a lui, nei termini di come parlavamo del lavoro e del personaggio. Il nostro dialogo si aprì molto, una cosa che continuò anche nell’Episodio III. Ma quella scena è stata notevole.

Insomma, stando al racconto di Hayden Christensen quella scena è stata rilevantissima non solo per il personaggio che interpretava in Star Wars, ma anche per la relazione artistica e professionale che aveva con il deus ex-machina del franchise, ovvero George Lucas.

