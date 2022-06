Hayden Christensen è tornato a parlare di una frase dei prequel di Star Wars che a suo modo è diventata iconica, ovvero la battuta di Anakin sulla sabbia in Episodio II – L’attacco dei cloni.

“Non mi piace la sabbia. È granulosa e irrita la pelle. Non come qui dove tutto è così liscio e levigato”.

L’attore ha preso la cosa con ironia:

(Ride) Guarda, trovo buffo che la gente abbia mostrato così interesse per quella battuta. Parte dei dialoghi è… diversa da ciò che ci si aspetta, ma non ho mai avuto problemi con quella battuta. Ho capito i sentimenti di Anakin verso la sabbia, ma forse è stato un momento bizzarro per parlarne, visto che in quel momento stava flirtando con questa ragazza che aveva molto a cuore. Ma comunque, sapete, è Anakin.