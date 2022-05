Cosa sarebbe successo se nei prequel diQui-Gon Jinn non fosse morto e avesse potuto addestrare Anakin? Il giovane Skywalker si sarebbe potuto salvare dal suo oscuro destino?

Durante la promozione di Obi-Wan Kenobi, da oggi su Disney+, la domanda è stata posta all’attore da Comicbook:

Credo sia davvero bello fare teorie su tutto questo, ed è uno dei motivi per cui amo questo personaggio… queste idee possono farti impazzire. Sono molto d’accordo sul fatto che avesse bisogno di una figura paterna che non ha mai avuto. Ci sono tanti “se” in questa storia.