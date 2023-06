Ieri, nel mezzo dei vari slittamenti nell’uscita dei suoi film annunciati dalla Disney, abbiamo appreso anche che pure i tre, nuovi lungometraggi di Star Wars annunciati qualche settimana fa alla Star Wars Celebration slitteranno.

Allo stato attuale delle cose il film inizialmente programmato per dicembre 2025 (data occupata da Avatar 3) è passato al 22 maggio 2026. Un altro film è stato poi fissato nello stesso anno, al 18 dicembre 2026 (è praticamente scontato che una di queste due date sia un semplice placeholder e che assisteremo a un altro slittamento per evitare delle uscite ravvicinate). L’anno dopo arriverà il terzo film in due anni, e nello specifico il 17 dicembre 2027.

Impegnato nella promozione di Indiana Jones 5, James Mangold, che si occuperà della pellicola ambientata millenni prima della Trilogia Classica, ha spiegato perché sia così interessato a voler esplorare l’alba dell’Ordine Jedi.

Dunque, avevo già parlato con Lucasfilm in passato e ho anche lavorato un po’ su altri progetti. Sono sempre interessato a ciò che sta accadendo lì e ho amici che lavorano su altre robe di Star Wars. Ma ho capito che gran parte di ciò che stavano facendo far proseguire la saga in avanti.”

Per ciò quando ho menzionato a Kathy [Kennedy, presidente di Lucasfilm] l’idea che avevo di andare indietro – molto indietro – sono rimasto sorpreso che questa proposta l’abbia entusiasmata e che abbia entusiasmato anche le altre persone meravigliose con cui lavora alla Lucasfilm. Per me si tratta di far parte della saga, ma senza aver a che fare con così tante conoscenze in sospeso da rendere difficile raccontare una storia. E ciò che volevo davvero fare, ciò che le ho detto, era creare una sorta di Dieci Comandamenti della Forza. Una sorta di storia dell’origine di come la Forza è stata conosciuta, compresa, impugnata e sfruttata.