In una recente intervista con NME, Joel Edgerton ha parlato di Star Wars e del suo ruolo nei film della saga, Owen Lars.

LEGGI – Joel Edgerton nel cast di The Boys in the Boat di George Clooney

L’attore si è detto molto grato nei confronti del creatore della saga di Guerre stellari: “Devo così tanto della mia carriera a George [Lucas] e al suo ingaggio: mi ha spalancato tutte le porte di Hollywood. Ha fatto in modo che tutti a Los Angeles mi accogliessero e pensassero: ‘Oh, è in Star Wars. Facciamogli fare un provino per altre cose'”.

“È il motivo per cui ho messo da parte la mia riluttanza [a tornare], l’ho vista come una possibilità per chiudere un cerchio” ha poi detto sulla decisione di tornare a interpretare il personaggio nella serie Disney+ dedicata a Obi-Wan.

Classifiche consigliate