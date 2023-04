Qualche giorno fa, riportavamo di come John Boyega avesse dichiarato che si poteva nuovamente godere Star Wars come fan, dopo le critiche mosse alla Disney negli anni passati (qui le sue parole). Ora, in un’intervista con Total Film (via Gamesradar) l’interprete di Finn nella nuova trilogia ha ribadito di essere ancora un fan “davvero grande” del franchise:

Ero la persona che sul set correggeva cose. Come i jet trooper volanti che avevamo in L’ascesa di Skywalker. Poe diceva: “Ora volano” e io pensavo che avessero visto i jet trooper volanti della [serie TV animata] The Clone Wars. Gioco a Battlefront. Ho un rapporto solido con tutto ciò che riguarda Star Wars.

Boyega racconta poi il suo rapporto col franchise:

La mia prima interazione con Star Wars è stata con un’action figure di Darth Maul. Sono un bambino degli anni ’90, quindi sono arrivato durante i prequel. Mi sono detto: “Porca miseria“. Non sapevo cosa fosse, ma sapevo che era figo e che c’erano astronavi e spade laser che potevano tagliarti il polso. Poi sono tornato al vecchio Star Wars. Ok, sono colpevole: ho detto che gli effetti sono una m*rda quando ero più giovane! Non ne sapevo di più. Poi sono diventato maturo e me ne sono innamorato. Ne sono ancora innamorato. Lo amo maledettamente. Ma è quasi più bello non doverci essere dentro e non doverci avere a che fare. È strano, si torna a essere tifosi e ci si rivede nelle partite.

Nell’agosto del 2020, Boyega aveva criticato aspramente la Disney e la Lucasfilm per il trattamento riservato al suo personaggio. Secondo l’attore, l’ingaggio di un nero, inizialmente pubblicizzato come co-protagonista quando invece non è effettivamente avvenuto così nei film, era stata solo una scelta di marketing (qui le sue parole). Due anni dopo, aveva poi ammesso di “aver fatto pace” con la Disney, dopo il sostegno che quest’ultima ha offerto a Moses Ingram, l’interprete dell’Inquisitore Reva nella serie dedicata ad Obi-Wan Kenobi, vittima di insulti online.

