Star Wars: John Williams racconta come ha concepito l’iconico brano d’apertura dei film della saga

In un’intervista con CNN, John Williams ha raccontato come ha concepito l’iconica sigla dei film della saga di Star Wars. Ecco le sue parole:

Ho lavorato alla rovescia perché è stato l’ultimo brano che ho composto in un’ora e mezza di musica. Non mi sembrava di trovare un tema araldico che avesse un aspetto eroico che l’orchestra potesse presentare in un breve periodo di tempo: avevamo due ore di sinfonia e dovevamo trovare una conclusione. Alla fine ho trovato nella disperazione questa cosa che partiva dal do e tornava al do. Mi sembrava un diretto, forte, eroico, chiaro e sonoro suono dell’orchestra. E ho sorriso quando l’ho sentita perché era come una cosa che veniva da dentro di me. Era un’interpretazione di ottoni particolarmente elettrizzante.

Potere vedere il video dell’intervista qui sotto:

Vi ricordiamo che recentemente Williams ha composto la colonna sonora di The Fabelmans, nuovo film di Steven Spielberg (LEGGI LO SPECIALE), per la quale ha ottenuto una nomination all’Oscar. Per il compositore si tratta della candidatura n° 53, per un totale di 5 vittorie.

