Star Wars: Jon Favreau sul perché le versioni cinematografiche della Trilogia Classica non vengono distribuite

Le versioni cinematografiche della Trilogia Classica di Star Wars non sono più reperibili da tempo in maniera legale. George Lucas ha più volte affermato che, per lui, le versioni definitive dei primi tre leggendari film di Star Wars sono quelle della Special Edition uscite al cinema nel 1997 in occasione del ventennale dell’Episodio IV (che, successivamente, sono state ulteriormente ritoccate per renderle uniformi ad alcuni passaggi della Trilogia Prequel). Motivo per cui, nonostante il sicuro interesse che la mossa genererebbe qualora venissero distribuite nuovamente in home video o in streaming su Disney Plus, la Disney si ritrova comunque con le mani legate.

Potrebbe poi esserci un’altra ragione, per lo meno secondo l’ideatore di The Mandalorian Jon Favreau: le versioni cinematografiche di Star Wars potrebbero interessare solo ed esclusivamente i fan di Guerre Stellari più in là con gli anni.

Durante un’intervista rilasciata per la promozione della terza stagione di The Mandalorian, il filmmaker ha detto al giornalista con cui stava chiacchierando:

Pensi che interesserebbe anche ad altre persone oltre a quelle che, come noi, sono cresciute con quei film? È questo che ho capito: le persone più giovani hanno una percezione diversa di quello che Star Wars sia per loro, sai? Ogni generazione ha la sua… per i millennial sono i prequel, per i più giovani… a volte è The Clone Wars

Anni fa, durante la promozione stampa de L’ascesa di Skywalker, anche JJ Abrams ha espresso il desiderio di rivedere quei film “così com’erano” pur nella consapevolezza che è qualcosa d’impossibile:

Sì, voglio dire chi non vorrebbe rivederla? Ma mi è stato detto che, per ragioni che non posso pienamente capire, che non è possibile. Ed è un peccato perché è una cosa che amo. È divertente perché quando stavamo lavorando al Risveglio della Forza, stavamo discutendo di questa scena fra Vader e l’Imperatore e non eravamo d’accordo su quello che veniva detto in quel frangente. Ed era una cosa folle perché abbiamo poi realizzato che parlavamo di due versioni differenti, la versione “senza effetti speciali” che puoi ormai trovare solo online e quella che la gente può vedere adesso. Suppongo fosse ciò che George voleva fare ed è una cosa che rispetto, ma, allo stesso tempo, c’è qualcosa nelle versioni cinematografiche originali, che la gente ama davvero tanto. E sarebbe bello metterle a disposizione del pubblico mainstream.

Su YouTube trovate svariati video che testimoniano i cambiamenti apportati da George Lucas a Una Nuova Speranza, L’Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi:

Qua sotto trovate anche la nostra intervista con Jon Favreau fatta al junket do The Mandalorian 3:

FONTE: YouTube