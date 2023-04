Mentre alla Star Wars Celebration sono stati appena annunciati nuovi film del franchise, due tra quelli annunciati anni fa sembravano ormai messi da parte: quello di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, e Rogue Squadron, per la regia di Patty Jenkins (Wonder Woman).

In un’intervista con IGN, la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha fornito ora maggiori dettagli su entrambi. Cominciamo da quello di Feige, che, secondo le sue parole, non è mai stato realmente in produzione:

Queste cose non sono state accantonate, no. Lo sviluppo è un processo complicato e a lungo termine. Per alcune persone bisogna capire come gestire le agende, visto che, ovviamente, sono persone di grande talento che lavorano. Quindi, spesso non si tratta di un accantonamento, ma diventa più una questione di “è pronto?”. È proprio questo quello a cui si riduce.

Il progetto di Kevin Feige era qualcosa di annunciato dalla stampa o, suppongo, dal fandom, ma non è mai stato sviluppato. Non abbiamo mai discusso un’idea. Tutti sanno che Kevin è un grande fan di Star Wars. Se proponesse qualcosa, sarei tutta orecchi. Ma non è mai successo, quindi non si tratta di un progetto abbandonato, è solo che non c’è mai staot.