Il noto insider Matthew Belloni ha pubblicato, nella sua newsletter Puck, una nuova indiscrezione su Star Wars, Kathleen Kennedy e la Lucasfilm che si ricollega a quanto affermato dalla presidente della compagnia fondata da George Lucas durante la Star Wars Celebration.

Durante l’evento londinese, a Kathleen Kennedy erano stati chiesti degli aggiornamenti su progetti di Star Wars dal destino poco chiaro come Rogue Squadron e il lungometraggio prodotto da Kevin Feige. A proposito di quest’ultimo, la dirigente aveva spiegato che, in buona sostanza, non si trattava di un qualcosa che era stato abbandonato, ma di un progetto che non era mai davvero esistito.

Ora, a prescindere da quello che ha detto Kathleen Kennedy in quella circostanza, appare strano che si trattasse di un film esistente solo ed esclusivamente sulle pagine dei giornali e dei siti di cinema quando lo sceneggiatore di Loki e Doctor Strange 2, Michael Waldron, ha ad esempio parlato in più di un’occasione di questo Guerre Stellari che sarebbe dovuto essere prodotto dal boss dei Marvel Studios che lui avrebbe dovuto scrivere. Lo ha fatto anche con noi di BadTaste nell’intervista che trovate qua sotto:

E nella sua newsletter, Matthew Belloni contesta appunto la lettura dei fatti data da Kathleen Kennedy durante la Star Wars Celebration. La presidente della Lucasfilm avrebbe ricevuto costantemente aggiornamenti sullo sviluppo del film di cui sia Waldron che Feige hanno, appunto, discusso spesso e volentieri con la stampa come riportavamo qualche riga più sù. Feige ad esempio spiegava nel novembre del 2019:

Amo quel mondo e adoro l’idea di esplorare nuovi personaggi e nuovi luoghi di quell’universo. E per il momento è il massimo che vi posso dire. E non condivido la posizione di chi afferma che la gente sia stanca di Star Wars. Hanno fatto circa cinque film in cinque anni e hanno incassato più di cinque miliardi di dollari, quindi mi pare che le cose stiano andando bene. E L’Ascesa di Skywalker mi pare incredibile.

Tuttavia, secondo le voci giunte alle orecchie di Belloni, la presidente della Lucasfilm non era entusiasta all’idea di uno Star Wars co-prodotto dal collega dei Marvel Studios.

Non è la prima volta che si parla di dissapori fra le due controllate della Disney. Forse ricorderete, ad esempio, quanto accaduto a fine settembre del 2022 a margine della D23. In quell’occasione Kevin Feige and co volevano svelare al mondo che Harrison Ford era entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe come sostituto del compianto William Hurt nei panni del Generale Ross, ma l”annuncio è stato bloccato dalla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy. La dirigente non voleva che il tutto sottraesse attenzioni ai vari materiali d’Indiana Jones 5 che erano stati presentati.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Puck via Heroic Hollywood

Classifiche consigliate