Alla Star Wars Celebration di Londra la Lucasfilm ha annunciato tre nuovi progetti cinematografici per la saga, diretti rispettivamente da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy. Ma che ne è stato degli altri film?

Sappiamo che quello di Kevin Feige è stato accantonato e Rogue Squadron potrebbe diventare una serie tv. Ma a margine del panel di Ahsoka, la presidente Kathleen Kennedy ha aggiornato Variety sulle altre collaborazioni annunciate negli anni passati, a partire da quella con Rian Johnson, che sembra definitivamente in sospeso:

Io e Rian parliamo in continuazione. È incredibilmente impegnato. Quindi non siamo coinvolti attivamente in qualcosa, al momento, perché sta facendo un altro film di Knives Out e poi Dio solo sa cosa. Ma vuole veramente tornare a lavorare al franchise. È che è molto impegnativo, in termini di tempo, quindi sta a lui decidere cosa fare.