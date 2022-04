Il 27 maggio arriverà in streaming su Disney Plus la serie Tv di Obi-Wan Kenobi ambientata fra la Trilogia Prequel e quella Classica diin cui ritroveremo alcuni volti noti del franchise come Ewan McGregor e Hayden Christensen, ma non, a quanto pare

Ma è stato proprio l’interprete di Qui-Gon Jinn Liam Neeson a ricordare un dolce aneddoto dal set di Star Wars – Episodio I: la minaccia fantasma che ha a che fare con suo figlio e R2-D2.

Non riesco a credere che siano già passati 24 anni da quando abbiamo girato il film a Londra. Santo cielo. Mi ricordo una cosa che ha ache fare con mio figlio. Ti racconto questa cosa divertente. Mio figlio, Michael, all’epoca aveva due anni. La tata lo aveva portato a farmi visita sul set un giorno, era l’ora di pranzo. Lo stavo tenendo in braccio portandolo in giro sul set e, in un punto, ecco che vede R2-D2. Mio figlio, dalle mie braccia, vede questo strano pezzo di metallo e comincia a protendersi verso di lui. Lo lascio andare e comincia a trotterellare verso R2-D2, cominciando ad abbracciarlo. Ho trovato questa cosa molto interessante. Aveva due anni e non sapeva nulla di Star Wars, non aveva visto niente. È stato tutto così dolce. Ricordo di averlo raccontato a George Lucas dopo pranzo “È venuto a trovarmi mio figlio, ho dovuto farlo scendere dalle mie braccia perché voleva abbracciare R2-D2 ed è stata una cosa molto toccante”. George mi rispose che “Sì, R2-D2 ha sempre questo effetto sui bambini”.

Fonte: Via Screenrant