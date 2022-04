Come vi abbiamo già raccontato il 27 maggio arriverà in streaming su Disney+ la serie Tv di Obi-Wan Kenobi ambientata fra gli eventi della trologia prequel e di quella classica diin cui ritroveremo alcuni volti noti del franchise come Ewan McGregor e Hayden Christensen, ma non, a quanto pare

Nel corso di una chiacchierata con CB l’attore ha espresso interesse a tornare a interpretare Qui-Gon Jinn, ma a una sola condizione:

Oh, sì, penso di sì… ma solo al cinema. Sono un po’ snob quando si tratta di televisione, devo ammetterlo, è solo che mi piace il grande schermo, capite che intendo?

Ha poi aggiunto:

Qui-Gon, non riesco a credere che siano passati 24 anni da quando abbiamo girato [Star Wars:] La minaccia fantasma, com’è passato tutto questo tempo? Fu un’esperienza pazzesca girare quel film a Londra.

