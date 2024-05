In Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni compare sul grande schermo un particolare pianeta con degli altrettanti abitanti alieni. Il pianeta in questione è Kamino.

Nella guida illustrata “Star Wars: The Secrets of the Clone Troopers” scritta da Marc Sumerak si allude a una possibile, tragica fine per gli alieni di Kamino, i Kaminoani. Ecco l’estratto dall’opera:

Situato nelle lontane regioni della galassia, questo mondo ricoperto d’acqua era la patria di una razza di brillanti scienziati. I Kaminoani erano i maggiori esperti di clonazione della galassia molto prima di essere arruolati per costruire un esercito per la Repubblica.

