Star Wars: secondo un report, la Lucasfilm non avrebbe idea di cosa fare con i nuovi film

In questi giorni, la saga di Star Wars è tornata su Disney Plus con Andor (LEGGI LA RECENSIONE DEI PRIMI TRE EPISODI), la serie Tv concepita dalla Lucasfilm con Tony Gilroy, già sceneggiatore e “regista fantasma” dell’apprezzatissimo spin-off cinematografico Rogue One.

Se, da una parte, come abbiamo anche constatato durante la D23 Expo, il futuro televisivo di Star Wars sembra molto ricco fra serie live action e animate, è con quello cinematografico che la Lucasfilm brancola un po’ nel buio. L’unico film annunciato mesi e mesi fa, Rogue Squadron, è stato recentemente rimosso dal calendario delle uscite. Il film di Star Wars diretto da Taika Waititi e quello prodotto da Kevin Feige sono privi di aggiornamenti sostanziali, mentre della nuova Trilogia di Rian Johnson sappiamo solo che è ancora in vita. Qualunque cosa questo significhi.

Non è un caso che proprio alla D23 Expo si sia parlato del nuovo Indiana Jones, ma di nessuna pellicola di Guerre Stellari.

La questione è stata indagata dal noto scooper e insider Matthew Belloni nell’ultima puntata del suo podcast, The Town, che potete ascoltare su Spotify.

Belloni offre la sua interpretazione dei fatti in base alle informazioni in sui possesso:

Anche se Andor, a quanto pare, è una serie riuscita, parlo della nuova serie realizzata da Tony Gilroy, tenete a mente che, a mio modo di vedere, la gestione del franchise di Star Wars è stata terribile da quando la Lucasfim è stata acquistata. Più che altro sul versante cinematografico. Se osserviamo la vicenda retrospettivamente e analizziamo la cosa… Non è il massimo. Già il fatto che abbiano affrettato l’uscita del Risveglio della Forza che, inizialmente, doveva uscire nell’estate del 2015 poi però, alla fine, si sono resi conto che “Non possiamo farcela” e non è che l’hanno rimandato, l’hanno solo spostato a dicembre, quindi hanno comunque dovuto affrettare la cosa. Inoltre non avevano la più pallida idea di cosa avrebbero fatto con l’episodio successivo quando hanno girato Il Risveglio della Forza. Da quanto mi è stato detto, si è trattato di una decisione di JJ Abrams che avrebbe detto “Intanto facciamo bene questo, poi capiremo il resto”. Poi hanno fatto fare il capitolo successivo a Rian Johnson che ha fatto dei cambiamenti al franchise che non sapevano come affrontare nel terzo film di quella Trilogia. JJ abrams, praticamente, ha tirato fuori Palpatine da un cilindro stabilendo che “Il grande cattivone sarà l’Imperatore!” anche se non era minimamente nei precedenti.

Poi aggiunge:

Insomma, la gestione è stata terribile e hanno dovuto mettere in pausa i film. Kathleen Kennedy ha ingaggiato registi su registi cercando di capire di cosa avrebbero dovuto parlare quelle storie. E non ne ha trovata nessuna degna di essere approvata. Rogue Squadron… Doveva dirigerlo Patty Jenkins ed è stato tolto dal calendario. Tutti a Hollywood sapevano che non l’avrebbero mai fatto perché non riuscivano a trovare la storia. E questo nonostante l’annuncio in pompa magna con la presenza di Patty Jenkins all’Investor Day in cui spiegava quanto sarebbe stato grandioso il suo film. Che neanche sapeva di cosa avrebbe parlato! Ecco perché il focus è principalmente sullo streaming, sono stati molto fortunati che Jon Favreau abbia fatto The Mandalorian che è venuto bene e le altre serie arrivate poi, che sono buone. Ma Star Wars ha perso il suo status di “evento speciale”, i film sono in questa fase dormiente ed è un grosso problema. Credo fermamente che debbano cambiare delle cose alla Lucasfilm.

Cosa ne pensate delle parole di Matthew Belloni sulla saga di Star Wars e su come la Lucasfilm stia gestendo il tutto?