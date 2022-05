Qualche giorno fa è stato celebrato il May The 4th, ovvero sia lo Star Wars Day, la ricorrenza annuale in cui viene appunto festeggiata la saga di Guerre Stellari.

In mezzo ai tanti tributi che sono stati proposti sui social, c’è anche quello che è stato messo online dal canale Instagram degli archivi della BBC. Si tratta di una vecchia intervista, datata 1980, fatta a Mark Hamill e Carrie Fisher per la promozione de L’impero colpisce ancora, il secondo capitolo della Trilogia Classica di Star Wars. La particolarità di questa chiacchierata sta nel fatto che l’intervistatrice della BBC chiede ai presenti se reciteranno ancora insieme dopo L’impero colpisce ancora. Mark Hamill risponde che sì, compariranno ancora una volta in un altro lungometraggio, che come afferma Carrie Fisher era ancora noto al tempo come The Revenge of the Jedi (titolo che poi George Lucas volle cambiare in Return of the Jedi). Poi Mark Hamill spiega che in programma c’è una nuova Trilogia ambientata 20 anni prima in cui:

Finiremo la Trilogia poi torneremo indietro 20 anni per raccontare la storia del giovane Darth Vader e del giovane Alec Guinnes e poi nel terzo film, vedremo un giovane Luke Skywalker che avrà circa cinque anni.

Sappiamo che poi la storia è andata un po’ diversamente. Luke e Leia sono effettivamente apparsi in Star Wars III, ma solo come neonati. Ma, a quanto pare, forse qualcuno di questi aspetti verrà esplorato in Obi-Wan Kenobi, la serie TV di Star Wars in arrivo il prossimo 27 maggio in streaming esclusivo su Disney Plus (ECCO LA NOSTRA SCHEDA).

