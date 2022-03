Ieri è stata una giornata portatrice d’interessanti aggiornamenti collegati aconsiderato che abbiamo avuto la possibilità di vedere le prime foto il primo trailer di Obi-Wan Kenobi , la serie in arrivo in streaming su Disney Plus il prossimo 25 maggio e, in mezzo a tutto questo, è arrivato anche il curioso tweet di

Il regista di Doctor Sleep (LEGGI LA RECENSIONE) nonché deus ex-machina di acclamate serie prodotte da Netflix come Hill House e Midnight Mass, ha risposto al tweet di un utente di Twitter che diceva di desiderare un film di Star Wars focalizzato sui Sith diretto proprio da Mike Flanagan.

Eccolo qua sotto:

My god I would LOVE it https://t.co/cdZB2QvK5T — Mike Flanagan (@flanaganfilm) March 10, 2022

Fanta film di Star Wars sui Sith a parte, Mike Flanagan è attualmente impegnato nella lavorazione di una nuova serie horror concepita per Netflix. Si tratta de La caduta della casa degli Usher, mini serie ispirata all’omonimo racconto di Edgar Allan Poe che sarà composta da otto episodi. Le riprese sono cominciate alla fine di gennaio. Nel cast della produzione troviamo volti vecchi e nuovi delle varie produzioni di Mike Flanagan arrivate sul colosso dello streaming: Kate Siegel, Rahul Kohli, Carla Gugino, Henry Thomas, Zach Gilford, Annabeth Gish, Frank Langella, Mark Hamill e Mary McDonnell.

