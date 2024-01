Ha fatto sorridere molti fan di Star Wars il primo incontro tra Mark Hamill e Natalie Portman ai Golden Globe. Per la prima volta infatti Luke Skywalker ha visto sua madre Padmé Amidala e ha condiviso la foto dell’incontro sui social.

Anche Natalie Portman stessa ha commentato l’inaspettato ritrovo. Racconta, ospite da Jimmy Kimmel:

Ho incontrato Mark Hamill per la prima volta e mi chiamato “sua madre”, che è la cosa più bella di sempre. Era la prima volta che ci vedevamo. Avevo incontrato Carrie Fisher prima, fortunatamente. Era una mia icona e questa è stata la mia prima volta con Mark.

L’attrice scherza che non esce spesso, quindi le capita a questi eventi di imbattersi per la prima volta in persone che ammira. Le è successo lo stesso con Martin Short, incontro che l’ha fatta andare “fuori di testa”.

