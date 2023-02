Star Wars sta perdendo la magia con troppi spin-off secondo Liam Neeson

L’anno scorso, a 23 anni di distanza dall’uscita nei cinema di Star Wars – Episodio I: la minaccia fantasma, Liam Neeson è brevemente tornato nei panni del maestro Jedi Qui-Gon Jinn in Obi-Wan Kenobi, la serie TV con Ewan McGregor disponibile in streaming su Disney Plus.

Cammeo a parte, Liam Neeson non pare amare particolarmente l’attuale trend di produzioni di Star Wars che, a suo dire, starebbero portando via la magia alla saga. L’attore, ospite insieme al collega Paul Rudd al Watch What Happens Live! si è così espresso nel momento in cui gli è stato chiesto se fosse interessato a tornare in una nuova pellicola della saga:

No, non sono interessato. Ci sono troppi spin-off di Star Wars. Si sta diluendo e stanno portando via tutto il senso di mistero e magia in un modo assurdo.

