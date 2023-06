Durante la promozione stampa di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Phil Lord e Chris Miller hanno potuto parlare anche della loro esperienza dietro alla macchina da presa di Solo: a Star Wars Story, lo spin-off di Guerre Stellari che avevano girato quasi interamente che è stato poi rifatto, praticamente in toto, da Ron Howard dopo il loro licenziamento.

I due spiegano che, tutto sommato, si è trattato di un’esperienza positiva che li ha resi dei filmmaker migliori.

Lord afferma:

Così tanti lati di quell’esperienza sono stati positivi. Abbiamo lavorato con così tante persone fantastiche della troupe, il Creature Shop, questi incredibili artigiani a Londra e un grande cast. Non possono portar via l’esperienza che acquisisci, quello che abbiamo appreso in tanti giorni di riprese. Rimane con te. E ciò ci ha reso dei registi migliori.

Miller aggiunge:

Ci ha dato anche la spinta per creare cose che fossero nuove, originali, fresche e interessanti. Avere qualcosa di bello da dire e portare nel mondo, produzioni innovative e inedite. Ed è stata una forza trainante prima e ancora di più adesso.

Lord conclude

Sì, è importante ricordare che Star Wars era un film indipendente. Ed è importante, almeno per noi, rimanere voci indipendenti anche quando facciamo queste grandi franchise per grandi studi.

