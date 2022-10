Star Wars: Rian Johnson dovrà lavorare a Knives Out 3 prima di dedicarsi alla nuova trilogia

In una recente intervista con Variety per la promozione di Glass Onion: Knives Out, Rian Johnson ha ribadito quando detto lo scorso agosto sulla nuova trilogia di Star Wars:

Ne ho parlato con Kathleen Kennedy [presidente della Lucasfilm] e continuiamo a parlarne. Ho avuto un’esperienza così incredibile a lavorare a Gli ultimi Jedi.

Ha poi sottolineato che prima di dedicarsi a pieno ai nuovi film di Guerre stellari, dovrà prima lavorare al sequel di Glass Onion, terzo film di Knives Out:

È veramente solo una questione di agenda. Prima devo far uscire questo film e poi realizzare il prossimo… perciò la risposta è che non lo so.

Sulla possibilità che la trilogia si faccia o meno ha poi aggiunto:

Oddio, lo spero.

Vi ricordiamo che, a dicembre, arriverà in streaming su Netflix il nuovo film del regista, Glass Onion – Knives Out. Quanto attendete la sua trilogia di Star Wars?