Sono trascorsi quasi cinque anni dall’arrivo nei cinema di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il capitolo della saga scritto e diretto da Rian Johnson che tanto ha diviso i fan.

Fan che ora stanno continuando a seguire la saga ideata da George Lucas principalmente in Tv grazie alle serie prodotte per Disney Plus considerato che, ad oggi, non abbiamo idea di come il franchise possa proseguire sul grande schermo nel futuro più o meno prossimo.

Intanto però, parlando con Empire a margine dell’avvio della promozione del suo Glass Onion – Knives Out, Rian Johnson ha ammesso che, dopo cinque anni, è anche più orgoglioso di quanto non fosse prima del suo Star Wars. Il filmmaker ha dichiarato infatti:

Sono anche più orgoglioso di quanto non fossi cinque anni fa. Quando sono stato chiamato a battere, ho davvero fatto un colpo a effetto. Penso sia impossibile per chiunque approcciarsi a Star Wars senza pensare a questo franchise come a un mito col quale siamo cresciuti e come questo mito, questa storia si siano insinuati in noi influenzandoci. L’intento finale non era quello di privarlo di tutto: era quello di arrivare alle basi, alle fondamenta del potere stesso di questo mito. E, a conti fatti, spero che questo film sia come l’affermazione del potere che il mito di Star Wars ha sulle nostre vite.

Poi circa la rappresentazione di Luke Skywalker come un eremita che si è autoesiliato ed escluso dalla Forza, una lettura del personaggio che ha affascinato alcuni e infastidito altri che, magari, si aspettavano di ritrovare un maestro Jedi pronto alla lotta aggiunge:

Le immagini finali del film per me non sono una decostruzione del mito di Luke Skywalker, tutt’altro. Abbracciano e costruiscono il mito stesso. Ci mostrano lui che sfida la nozione stessa del “Lasciati il passato alle spalle” e ce lo fanno vedere mentre accetta quello che importa davvero del suo mito e quello che finirà per ispirare le prossime generazioni. Per me, il processo di rimozione di un qualcosa va fatto sempre nell’interesse di arrivare a un’essenza che ha davvero importanza.

Trovate tutte le informazioni sul Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Empire