Star Wars: Rian Johnson spera di fare qualcosa di unico con la sua trilogia

Ad oggi non abbiamo informazioni ufficiali su quando e se Rian Johnson avrà modo di lavorare alla sua trilogia di Star Wars (visto nel frattempo l’interesse per la saga di Knives Out), ma intanto Comicbook ha intervistato il regista a proposito delle sue intenzioni.

“La cosa che trovo più emozionante è abbracciare il lato più coinvolgente di Star Wars” ha commentato, “ma farlo in modo inedito e mai fatto prima, in modo fresco e nuovo“.

Ha poi aggiunto:

Credo che molte delle voci che stanno lavorando a Star Wars al momento lo stiano facendo, e lo trovo avvincente. La mia amica Leslye Headland sta lavorando a una serie [The Acolyte] che so che sarà folle e diversa. La linea guida per me deve essere produrre qualcosa che sappia di Star Wars ma che non abbiamo mai visto prima. Lo trovo avvincente.

