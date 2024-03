Come noto, nel mese di giugno partiranno in California le riprese del nuovo film di Star Wars, The Mandalorian & Grogu, che fra l’altro, come vi abbiamo di recente, si è assicurato anche un sostanzioso tax credit elargito dal Golden State (ECCO I DETTAGLI).

L’uscita del lungometraggio è prevista per il 22 maggio del 2026, ma in teoria, il 18 dicembre di quell’anno, dovrebbe arrivare nelle sale anche un altro film di Star Wars, quello con Daisy Ridley diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, che sarà ambientato 15 anni dopo la fine di L’ascesa di Skywalker e vedrà Rey impegnata a ricostruire un nuovo Ordine Jedi.

Ed è proprio Daisy Ridley a svelare, nel corso di un’intervista, che le riprese del film potrebbero partire proprio nel corso del 2024:

Penso che potrebbero cominciare quest’anno. Potrebbe essere, ma non ne sono sicura. Ad essere onesti, lo sciopero degli sceneggiatori ha fatto slittare e ritardare un bel po’ di roba. Quindi l’intenzione era quella di cominciare a girare entro la fine dell’anno. Speriamo sia ancora così. Altrimenti, immagino che sarà all’inizio del prossimo anno.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Collider via ComicBook

Classifiche consigliate