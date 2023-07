Dei tre nuovi film di Star Wars annunciati dalla Lucasfilm alla Star Wars Celebration, uno sarà diretto da Dave Filoni e fungerà da vero e proprio evento crossover del cosiddetto Mandoverse, ovvero sia quella specifica porzione della timeline della saga “occupata” dalle serie TV di Guerre Stellari ambientate durante gli eventi di The Mandalorian.

Proprio per questo, è ipotizzabile che le star al centro di queste produzioni, da Pedro Pascal a Rosario Dawson, potrebbero apparire nella pellicola di cui sopra. L’interprete di Ahsoka Tano, Rosario Dawson appunto, ha però spiegato, durante un’intervista rilasciata per la promozione stampa di La casa dei fantasmi (il film Disney in uscita a fine luglio ispirato all’omonima attrazione dei parchi a tema della Casa di Topolino) di non sapere nulla in merito al suo coinvolgimento e di sperare, almeno, di essere invitata sul set del film. Una dichiarazione che riportiamo a seguire ed è chiaramente in linea con la ben nota segretezza della Lucasfilm: è alquanto difficile credere che l’attrice non sappia davvero nulla in materia. Detto ciò, queste le sue parole:

No, non so nulla. Sono solo così felice che abbia ottenuto questa opportunità. Sai, mio zio è un disegnatore di fumetti. Questa non è la transizione standard che avviene passando dall’animazione alla regia, e soprattutto per un film. Per tutti i nerd, al netto dei pro e contro e robe del genere, penso che sia come raggiungere uno status di ‘Ah! Ce l’ho fatta’ Quindi, sono davvero entusiasta per lui perché non sarebbe potuto accadere a una persona migliore. È così talentuoso, degno di nota e fantastico e gli voglio davvero bene. E penso che quello che ha imparato facendo animazione, lo stia superando nella regia live action. Come fan, sono entusiasta di vedere quel film, che io ci sia o meno. Ma spero di essere invitata sul set, comunque.

Qualche settimana fa, Dave Filoni, parlando del suo film di Star Wars come “culmine” del Mandoverse, ha spiegato:

Culmine è una parola interessante. Per come la vedo io, ci sono delle piccole storie e poi c’è la grande storia del giorno. Una Nuova Speranza, L’Impero e Il ritorno dello Jedi raccontano parti importanti del racconto che definiscono la storia di quel periodo. Poi ci sono svariate storie sottostanti. Che sono quelle che abbiamo costruito finora (con le serie su Disney Plus, ndr.). Per me, l’esperienza cinematografica deve basarsi su questa grande idea – quella di un monumentale accadimento in un dato periodo che cambia quello che sta accadendo. Quello che Tony Gilroy ha fatto con Andor e quello che noi abbiamo fatto con Rebels, vediamo che poi tutto cambia quando Luke fa saltare in aria la Morte Nera. Sei alla ricerca di momenti che definiscono un’era ed è di questo che dovrebbero parlare i film, a prescindere che si tratti di vedere insieme sul grande schermo questi personaggi o un momento che definisce l’epoca.

Vi ricordiamo che, a partire dal 23 agosto, ritroveremo Rosario Dawson nei panni di Ahsoka nella serie TV di Star Wars in arrivo su Disney+.

