Star Wars: un sequel di Solo non è tra le priorità della Lucasfilm secondo Ron Howard, “ma mai dire mai” 

Un eventuale sequel di Solo: a Star Wars Story è stato oggetto di discussione tra i fan che hanno apprezzato lo spin-off della saga di Guerre Stellari diretto da Ron Howard. Nonostante questo però non è stata mai concretizzata l’idea di un seguito.

E a tal riguardo lo stesso Howard parlando con NME ha confermato recentemente la questione:

Howard ha infine aggiunto:

Ma ci sono alcuni grandi personaggi lanciati nel film, la gente in Lucasfilm ama i fan e ascolta veramente, quindi mai dire mai – ma non sono a conoscenza di alcun piano concreto in questo momento per estendere la storia o su approfondire personaggi in particolare.