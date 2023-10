Anche se, allo stato attuale delle cose, i lavori sul film di Star Wars diretto da Shawn Levy sono fermi non tanto per la precedenza data a Deadpool 3, ma per via dello sciopero degli attori che blocca anche la fine delle riprese del terzo lungometraggio del Mercenario Chiacchierone, questo non significa che il filmmaker non stia ragionando e riflettendo su questo suo futuro impegno.

In una recente chiacchierata con Variety, Levy ha parlato dell’approccio che intende adottare con Star Wars e di come la sua esperienza con Deadpool 3 lo stia aiutando nella cosa.

Quando la presidente della Lucasfilm Kathy Kennedy mi ha chiamato per dirigere un film di Star Wars, “l’ordine” che mi ha dato è stato “Voglio un film di Shawn Levy. Voglio una storia e un tono che riflettano te e i tuoi gusti e ciò che riesci a portare nei tuoi film all’interno di una storia di Star Wars”. Mi sono sentito estremamente carico di potere, per così dire. Siamo nelle fasi iniziali, sfortunatamente, perché il processo di sviluppo è stato bruscamente interrotto a causa dello sciopero, ma percepisco la possibilità di potermi fidare dei miei istinti nello sviluppo di questa storia e di questo film.

Poi sulla possibilità di fare qualcosa di personale anche all’interno di una gigantesca IP aggiunge:

L’esperienza che sto vivendo attualmente con i Marvel Studios per Deadpool mi sta mostrando in prima persona che è davvero possibile sentirsi autorizzati a fare qualcosa di personale con un film situato all’interno di un universo più grande di qualsiasi singola pellicola che ne fa parte. Il mio film su Deadpool sta diventando esattamente quello che Ryan Reynolds e io speravamo fosse quando abbiamo iniziato. Quindi sto affrontando lo sviluppo del mio film su Star Wars con un’ottimismo simile e con la fiducia che i miei istinti saranno autorizzati a guidarmi lungo la strada.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: Variety

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate