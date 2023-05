Durante la Star Wars Celebration sono stati annunciati tre nuovi film di Guerre Stellari, quello di Dave Filoni, quello di James Mangold e quello di Sharmeen Obaid-Chinoy (documentarista e attivista, e regista di Ms. Marvel).

All’appello mancavano quello di Taika Waititi e quelli di Rian Johnson, fermi al palo da anni considerati i numerosi impegni del regista, presissimo dalla sua saga di Knives Out. Proprio durante la Star Wars Celebration, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy spiegava:

Io e Rian parliamo in continuazione. È incredibilmente impegnato. Quindi non siamo coinvolti attivamente in qualcosa, al momento, perché sta facendo un altro film di Knives Out e poi Dio solo sa cosa. Ma vuole veramente tornare a lavorare al franchise. È che è molto impegnativo, in termini di tempo, quindi sta a lui decidere cosa fare. Taika sta lavorando sodo. Sta scrivendo la sceneggiatura da solo. Non vuole coinvolgere altre persone in questo processo, e non lo biasimo. Ha una voce davvero, davvero unica. Quindi vogliamo proteggere questa sua unicità e ciò che sta facendo. Ma faremo quel film, un giorno.

In un articolo di Deadline dedicato a quelli che potrebbero essere gli impegni futuri proprio di Taika Waititi possiamo leggere che, a quanto pare, il film di Star Wars rientra ancora nei suoi piani. Il magazine scrive che prima dovrebbe dedicarsi, per la Sony, all’adattamento di Klara e il sole, il romanzo del 2021 di kazuo Ishiguro, per poi cominciare a lavorare sul suo Guerre Stellari il prossimo anno.

Chiaramente, al netto dell’attendibilità di una testata come Deadline, al momento non è semplicissimo mettere ordine nell’agenda del filmmaker. Qualche settimana fa, eravamo tornati a parlare anche di Akira, il progetto targato Warner che era stato “fagocitato” dalla schedule di Thor 4 e al quale Waititi desidererebbe ardentemente lavorare.

Al momento, non ci resta altro che restare sintonizzati in attesa di ulteriori e più chiari aggiornamenti in materia…

