Alla Star Wars Celebration d’inizio aprile, la Lucasfilm ha annunciato tre nuovi progetti cinematografici per la saga, diretti rispettivamente da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy e non si è detto nulla sugli, ormai leggendari verrebbe da dire, lungometraggi sviluppati da Rian Johnson e Taika Waititi.

O meglio, qualcosa è stato detto ma in via “ufficiosa” al di fuori dei panel durante le varie interviste rilasciate dalla boss della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, che ha avuto modo di commentare circa lo status di queste iterazioni della saga (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Dalle pagine dell’Hollywood Reporter è ora lo stesso Taika Waititi a spiegare di essere ancora intenzionato a dirigere un film di Star Wars, di avere una buona idea sulla quale lavorare, ma che esiste, effettivamente, un problema di carattere creativo:

Ho davvero una buona idea sulla quale lavorare. Ma, come accade con tutti i film, il problema è per l’atto centrale. Mi domando “Cosa deve accadere?”. E poi ti metti a riguardare tutti quei film, che sono effettivamente grandiosi, e capisci che “Beh, immagino che non potranno incontrare un contrabbandiere spaziale che ha uno strano alieno come spalla!”.

Taika Waititi è ormai da tempo un regista super impegnato e non è difficile comprendere come queste sovrapposizioni nella sua agenda possano andare a impattare il suo lavoro per Star Wars. Il suo prossimo film dovrebbe essere l’adattamento cinematografico di Klara e il Sole, romanzo di Kazuo Ishiguro uscito nel 2021, senza dimenticare il tanto discusso adattamento live action di Akira, che sarebbe ancora nei suoi piani.

Ovviamente, vi terremo aggiornati su qualsiasi sviluppo inerente la cosa.

FONTE: The Hollywood Reporter

