Come sappiamo, i film dell’universo di Star Wars hanno subito una battuta d’arresto dopo L’ascesa di Skywalker, tant’è che la Disney ha preferito concentrarsi sulle serie. La presidente della Lucasfilm ha però di recente confermato che la lavorazione sui film sta procedendo e che il prossimo film sarà quello di Taika Waititi, di cui tuttavia non si conoscono ancora i dettagli.

Durante una chiacchierata con Screen Rant, Waititi ha parlato del suo film spiegando che intende fare le cose a dovere:

Resta ancora tutto da vedere, non lo so, sto ancora scrivendo. Sto ancora pensando a idee varie e alla struttura della storia. Ovviamente potrei dire: “Oh sì, scriviamo qualunque cosa ambientandola nello spazio e mettendoci Star Wars davanti“, ma non sarebbe un film di Guerre stellari senza certi elementi e una certa impostazione, perciò devo assicurarmi che resti in quei confini.