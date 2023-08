In una recente ospitata per The Playlist‘s Bingeworthy podcast, Timothy Olyphant ha risposto a una domanda sulla possibilità di recitare nel film di Star Wars diretto da Dave Filoni.

“Se ne avessi parlato [con Dave Filoni], non te lo direi” ha commentato l’attore.

Ha poi aggiunto, sulla sua esperienza: “Posso dire in tutta sincerità che sono stato fortunatissimo. Ho girato solo due episodi, ma il solo fatto di averli fatti e sentire di essere entrato in quel mondo con un personaggio così memorabile è bellissimo. Insomma, mi ha lasciato qualcosa. Ho fatto solo due episodi e ho tipo quattro giocattoli a me dedicati. È assurdo, e lo so perché tutto a un tratto ci sono persone all’aeroporto che comprano quei giocattoli. È una cosa nuova per me, ma è stato bellissimo lavorare a questo progetto e i ragazzi sanno che se avranno bisogno di me, io ci sarò. Non mi importa se sarà una cosa colossale o una piccola scena da girare in un pomeriggio. È tutto così bello“.

Il film di Star Wars di Dave Filoni fungerà, ricordiamo, da vero e proprio evento crossover del cosiddetto Mandoverse.

