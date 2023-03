Star Wars: uno dei registi di The Mandalorian non si sorprenderebbe vendendo Din Djarin e Grogu anche al cinema

Vedremo mai Din Djarin e Grogu passare dalle avventure televisive di The Mandalorian al grande schermo in un film di Star Wars? Una domanda che, al momento, è ovviamente priva di risposta.

Intanto però, uno dei registi dell’apprezzatissima serie Tv di Star Wars, Rick Famuyiwa, spiega che, qualora la cosa avvenisse, non resterebbe affatto sorpreso.

Parlando con l’Hollywood Reporter il filmmaker ha detto:

Non conosco quale sia il grande piano dietro ogni cosa e, ovviamente, stanno accadendo un sacco di cose in materia di storytelling con la saga. Ci sono le varie serie, tutto quello che è accaduto nei film. Per questo, cominciano a confondersi i contorni di come noi creiamo le cose e per quale mezzo di comunicazione. Non sarei sorpreso di vederli al cinema, ma non ho davvero alcuna conoscenza approfondita di quello che sta accadendo in tal senso. Ma c’è una comunità di creativi molto attiva con Star Wars che si sta dando da fare con le serie, ma continua anche a essere attiva quando si tratta di stabilire cosa potrebbe accadere con i prossimi film.