Annunciato in occasione della DC FanDome, l’adattamento cinematografico dei fumetti DCha acquistato alla fine dell’ anno scorso un nuovo produttore:

Jordan affiancherà Reginald Hudlin e produrrà la pellicola con la sua Outlier Society, che ha un accordo di produzione con la Warner, ed è attualmente in fase di sviluppo.

In un’intervista con Collider l’attore presto alla regia di Creed 3 ha parlato brevemente del progetto:

Al momento abbiamo uno sceneggiatore, Randy McKinnon, che sta scrivendo una stesura e sono davvero emozionato. Da piccolo Static Shock mi ha ispirato tanto, assistere a quel tipo di rappresentazione così da giovane è stato molto importante. E so che lo sarebbe anche molti ragazzi al giorno d’oggi, perciò lavorare al live-action mi rende molto felice. Al momento non ho aggiornamenti precisi sulle tempistiche, ma ci stiamo lavorando. E non vedo l’ora di raccontarvi di più.

Static ha fatto la sua comparsa su Static no. 1 del 1998, di Milestone Comics, un’etichetta fondata da fumettisti e artisti neri per rendere il mondo dei fumetti più diversificato. Dieci anni dopo è andata in onda la serie animata di Static Shock, con protagonista Virgil Hawkins, un teenager che si trasforma in supereroe ottenendo poteri elettromagnetici. Con il suo debutto nel 2008, fu la prima serie animata ad avere un protagonista nero. Static è poi entrato nell’universo DC nel 2008.