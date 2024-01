Uscito nel 1996, Stella solitaria racconta di due sergenti dell’esercito americano di stanza nella base militare di Frontera (una città sul confine del Messico) che trovano in un poligono di tiro abbandonato un cadavere e un distintivo da sceriffo. Il film western, dopo aver ricevuto una nomination all’Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale, era finito un po’ nel dimenticatoio, ma recentemente è tornato sul mercato home video in un’edizione speciale della Criterion Collection. Per l’occasione, il regista John Sayles ha concesso un’intervista a The Wrap, dove ha toccato diversi temi. Vi riportiamo i passaggi più interessanti.

Sayles inizia raccontando come è nata l’idea del film:

Era una storia davvero complessa e interessante. Ho iniziato a chiedermi: “Ok, cos’è questa leggenda?”. E che sia rimasta così circoscritta, ma solida, e parte della nostra iconografia per così tanto tempo. Ho iniziato a pensare a come le leggende facciano parte di ciò che vogliamo credere di noi stessi, di come ci definiamo, per noi stessi e per gli altri. Cosa succede quando diventano distruttive? Cosa si può fare quando sono distruttive? Ed è per questo che la storia, onestamente, è ancora un campo di battaglia. L’insegnamento della storia nelle scuole pubbliche è uno dei fronti di questa battaglia. E ho pensato: “Beh, molte persone imparano la storia dai film, e probabilmente è per questo che non sanno cosa è successo davvero. Perché i film non si preoccupano di quello che è successo. Si tratta solo di dire: ‘Ha dei bei vestiti, facciamo quel film in costume’“. Ricordo di aver visto il film di Mel Gibson ambientato durante la Guerra d’indipendenza [ Il patriota ].

Ho iniziato a pensare alla leggenda della battaglia di Alamo , che mi era stata presentata prima attraverso la serie televisiva con Fess Parker su Davy Crockett e poi attraverso il film di John Wayne del 1960 . Così ho imparato a conoscere meglio la complessa storia del Texas e del Messico, del Texas e degli Stati Uniti, della guerra d’indipendenza texana, della guerra tra Stati Uniti e Messico, della Guerra Civile e delle complicazioni in Texas durante questo conflitto. Sam Houston , in pratica, era il loro George Washington e, pur possedendo schiavi, disse: “Non dovremmo unirci alla Confederazione, abbiamo lavorato così duramente per far parte del Paese, non andiamocene” e loro risposero: “Fanc*lo, vattene“.

Proprio la visione di Il patriota ha spinto definitivamente il regista a realizzare Stella Solitaria [Il patriota è in verità arrivato al cinema 4 anni dopo Stella Solitaria, ma così è riportato nell’intervista, ndr.]. Ecco le sue parole:

All’improvviso, [il protagonista de Il patriota] torna alla sua piantagione e ci si chiede: “Chi sono questi neri così felici di vederlo?”. Stanno facendo un tour dell’agroalimentare o qualcosa del genere?“. Tralasciamo la parte in cui è uno schiavista. Lo so, è basato su Francis Marion , che era stato soprannominato “Swamp Fox [Volpe delle paludi]”, quindi facciamo in modo che l’inglese sia una specie di nazista, così possiamo odiarlo davvero. Comunque. Ho pensato: “Ok, penso che sarebbe utile fare un film che affronti queste cose in modo complesso, e che si occupi di questo, del Menudo al confine”. E poi una delle cose che ho pensato è stata: “Ok, beh, non c’è una grande comunità di afroamericani al confine con il Texas. Ma conosco diversi episodi di di discriminazione razziali davvero importanti che sono accaduti lì. So che i Buffalo Soldiers erano di stanza a Fort Huachuca e in Arizona, so che l’incidente di Brownsville è stato il motivo per cui non abbiamo avuto soldati neri fino alla guerra di Corea. C’è anche questa parte dell’eredità del Texas“. Così ho pensato: “Ok, creerò una città che è una specie di mix di un gruppo di città del Texas“. Mio padre, durante la Seconda Guerra Mondiale, era di stanza a Fort Sam Houston e ha avuto un assaggio dell’atmosfera razzista di quella base. Mi è sembrato che questo fosse il posto giusto per raccontare questa storia. Ci sono così tante cose che accadono e così tante parti di Storia di cui la gente non riesce a parlare ad alta voce. È una buona cosa su cui fare un film.

Dopo essere uscito in VHS e in DVD subito dopo il suo arrivo nelle sale, Stella solitaria non era stato più pubblicato in home video fino alla recente edizione Criterion. Ecco perché:

[I film] entrano nella library di qualcuno. E se non sembra o non c’è odore di denaro sufficiente per sfruttarlo davvero, se ne dimenticano. Come nel caso del nostro film Matewan, ci è voluto più di mezzo anno per scoprire chi lo possedeva. Quando siamo andati alla MGM e abbiamo detto: “Vorremmo parlarvi del nostro film di cui possedete i diritti“. Loro ci hanno risposto: “Non possediamo quel film“. Abbiamo detto: “Guardate con più attenzione“. E poi ci sono voluti un altro paio di tentativi. Ci hanno detto: “Avete ragione. Abbiamo quel film“. E noi: “Avete i materiali? Avete il negativo?“. Ci hanno risposto: “Ehm, no”. Non avevano intenzione di farci nulla.

I due film a cui ho partecipato e di cui non mi sono mai occupato sono stati Otto uomini fuori, che viene sempre trasmesso durante le World Series e la settimana dei playoff, e L’ululato, trasmesso sempre durante Halloween. C’è un motivo per riesumare tutti i film che hanno quel contenuto. Immagino che anche Major League, L’uomo dei sogni e altri film del genere vengano trasmessi durante la settimana delle World Series. E ovviamente i film horror di Freddy Krueger e altre cose del genere vengono trasmessi durante Halloween, ma Stella solitaria è un film singolo e questi possono facilmente rimanere chiusi in un armadio da qualche parte e venire dimenticati.