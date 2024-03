Stellan Skarsgård sembra avere un bellissimo ricordo della sua esperienza in Mamma Mia! il film musical diretto da Phyllida Lloyd basato sulle musiche del gruppo svedese degli ABBA.

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair rilasciata a margine degli impegni promozionali per Dune 2, Stellan Skarsgård ha potuto spiegare di come all’inizio abbia trovato assurdo essere stato ingaggiato per un musical visto che non sapeva né cantare né ballare, ma che alla fine è stata un’avventura professionale davvero spassosissima.

Racconta Stellan Skarsgård a Vanity Fair circa Mamma Mia! che:

Era alquanto assurdo il fatto che mi avessero chiesto di partecipare a un musical. Non so cantare, non so ballare. Ma poi ho visto che c’erano anche Pierce Brosnan e Colin Firth e anche loro non sanno cantare e ballare, quindi mi sono sentito un po’ più al sicuro! Ho capito che dovevamo semplicemente essere – come in un film prodotto da uomini e diretto da uomini e con uomini protagonisti ti ritrovi la bionda sexy – “le bionde sexy” in questa produzione tutta al femminile. Non dovevamo essere altro che carini e stupidi. Ci è stato chiesto solo una cosa e cioè “Divertitevi”. Perché se non ci fossimo divertiti non ci sarebbe stato il film. Io e Colin arrivavamo alle lezioni di danza, nei nostri pantaloni e le nostre camicie di Paul Smith e tutto il resto e c’erano 60 ballerini vestiti da ballerini. Abbiamo davvero provato per un mese e mezzo, cercando di ballare su Voulez-Vous, fallendo miseramente.