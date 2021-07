Dopo aver pesantemente criticato Black Widow definendolo come un film che sembra “spazzatura”,torna a parlare di Universo Cinematografico della Marvel in riferimento al nuovo film diche vedrà il due volte premio Oscarnei panni del protagonista. Stephen Dorff, lo ricordiamo, comparve nei panni del Diacono Frost nel primo Blade di Stephen Norrington uscito al cinema nel 1998.

In una chiacchierata fatta con Zavvi, l’attore ha spiegato che, secondo lui, il collega sarà strepitoso nel film:

Non ho idea di cosa accadrà con quel film e mi pare che non abbiano neanche ingaggiato un regista. Posso dirti che, per me, a rendere il primo Blade così speciale è stato il regista Stephen Norrington e nessuno dei sequel è stato parimenti incisivo, non avevano tutto quello che lui era riuscito a dare alla pellicola. Era un film molto avanti sotto svariati punti di vista, insieme a Matrix ha stabilito uno standard per i cinecomic che vediamo oggi. Quei film avevano ciò che manca a svariati cinefumetti moderni, ovvero una precisa visione del regista […] Mahershala sarà grandioso nella parte, ma c’è bisogno di una sceneggiatura solida e di una regia valida per elevare il personaggio e non ho davvero idea di cosa voglia fare la Marvel con Blade. Ma so che Mahershala è un attore coi controca**i e sarà grandioso nella parte.