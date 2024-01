“Le candidature agli Oscar e i gusti del pubblico hanno praticamente preso strade diverse” ha scritto su Twitter Stephen King dopo aver assistito all’annuncio delle nomination per l’edizione 2024 degli Academy Awards.

The Oscar nominations and moviegoing tastes have pretty much parted company. — Stephen King (@StephenKing) January 23, 2024

Il celebre scrittore, come molti, non ha preso molto bene la mancata di candidatura di Greta Gerwig come miglior regista.

“Nessuna nomination per Greta Gerwig?” ha scritto. “Ma è effettivamente vero?“.

No nom for Greta Gerwig? Can that actually be true? — Stephen King (@StephenKing) January 23, 2024

Il film di Greta Gerwig sarà in ogni caso protagonista degli Oscar visto che tra gli attori sono stati candidati sia America Ferrera che Ryan Gosling, Barbie è stato poi candidato come miglior film (con Margot Robbie candidata come produttrice) e sceneggiatura non originale (con Greta Gerwig candidata) e ben due canzoni originali del film dovranno sfidarsi.

