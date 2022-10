Stephen Lang sulla possibilità di interpretare il Generale Ross: “Ho imparato a tenere la bocca chiusa”

Stephen Lang, che a dicembre rivedremo in Avatar 2, è tornato a parlare della possibilità di interpretare un personaggio Marvel.

Questa volta, dopo che anni fa si disse disposto a interpretare Cable, si tratta del personaggio del generale Ross in Thunderbolts, per cui a quanto pare i Marvel Studios vorrebbero Harrison Ford.

L’attore ha spiegato, su richiesta di Comicbook, di non aver ricevuto alcuna proposta in merito e ha ammesso di essere rimasto scottato dall’ultima volta:

No, e ho imparato a tenere la bocca chiusa su cosa come questa. Come ben sai, avevo scritto un tweet anni fa in cui dicevo: “Certo che vorrei interpretare Cable” e tutto a un tratto si è trasformato in “Lang inizia una campagna per il ruolo” e così via. Perciò tutto quello che posso dire è che credo che Harrison Ford sia un attore strepitoso. Non riesco a pensare a nessuno di meglio per quel ruolo, a parte una o due persone, ma non ho nient’altro da aggiungere. Aspetto la chiamata dal fantasma di Stan Lee, ecco tutto.