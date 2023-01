Per Steven Spielberg Il Cavaliere Oscuro meritava la nomination per l’Oscar a Miglior film

Steven Spielberg sarà uno dei protagonisti degli Oscar 2023 considerato che il suo The Fabelmans ha ottenuto ben sette nomination (Oscar 2023: tutte le nomination), fra cui quella per il Miglior film. Una categoria dove sono presenti anche i due lungometraggi più popolari e redditizi degli ultimi mesi, ovvero Top Gun: Maverick e Avatar: la via dell’acqua.

Forse ricorderete che l’Academy ha ampliato il numero di pellicole presenti nella categoria Miglior film dopo la clamorosa esclusione, nel 2009, de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Poi, negli anni a seguire, altre pellicole dal sapore più “pop” sono finte fra le opere nominate quando i posti disponibili sono passati da 5 a 10.

Steven Spielberg, dalle pagine di Deadline, ha commentato in maniera estremamente favorevole la presenza fra i dieci film nominati di Top Gun: Maverick e Avatar: la via dell’acqua ammettendo che, secondo lui, già Il Cavaliere Oscuro di Nolan doveva riceverla al tempo:

È una cosa incoraggiante. È una cosa che è arrivata un po’ tardi per un film che sarebbe dovuto essere nominato già svariati anni fa, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Oggi un film come quello avrebbe tranquillamente ottenuto la nomination a Miglior film per questo vedere nominati nella top 10 questi due blockbuster è qualcosa che tutti noi dovremmo celebrare.

