Manca poco all’uscita di West Side Story, il nuovo film dinei cinema dello stivale. In Italia arriverà il prossimo 23 dicembre distribuito dalla Disney.

Intanto però, durante la promozione stampa americana della pellicola, il leggendario regista ha potuto elargire un consiglio a tutti gli aspiranti filmmaker. Intervistato da Collider (via YouTube) Steven Spielberg ha dichiarato:

Spero che non possano imparare nulla sul come si realizzano i film! Spero che non lo sappiano mai. Spero che non possano mai vedere chi si cela dietro il sipario. Penso che se non vogliono diventare dei registi, se non vogliono entrare a far parte di questo business e vogliono solo essere intrattenuti o desiderano essere trasportati da qualche parte per un po’, è meglio non sapere troppo perché è meglio non voler bussare, e abbattere, quella proverbiale quarta parete. Devi tenerti al sicuro, al riparo da qualsiasi possibile conoscenza che non sia quella che ti viene raccontata direttamente dalla storia.