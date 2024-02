In occasione di un evento organizzato per gli Oscar, il regista Godzilla Minus One Takashi Yamazaki ha incontrato Steven Spielberg e ha raccontato il momento in un post su Twitter.

“Ho incontrato Dio. Adesso cosa dovrei fare?” ha scritto. “Mi ha detto che ha guardato Godzilla [Minus One] tre volte e che ha pianto. Ha detto che adora Godzilla e mi ha regalato una statuina“.

Ecco lo scatto che immortala l’incontro tra i due registi:

神様に会いましてん

もうこんなのどうしたら良いの?

泣く

しかもゴジラ3回観てくれてて

キャラクターがいいって言ってくれて

ゴジラのフィギュアも嬉しそうに貰ってくれて‥ pic.twitter.com/WbJ30Oec7v — 山崎貴 Takashi Yamazaki (@nostoro) February 13, 2024

Trovate tutte le informazioni su Godzilla Minus One nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

