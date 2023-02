Steven Spielberg attribuisce a Tom Cruise il merito di aver “parato il c*lo” a Hollywood con Top Gun: Maverick

In un video catturato in occasione dell’Oscar Luncheon, Steven Spielberg è stato ripreso mentre parlava con Tom Cruise attribuendogli il merito di aver salvato le chiappe di Hollywood e dell’intera industria del cinema.

Nel filmato, che trovate più in basso, Steven Spielberg si complimenta con Tom Cruise, con cui in passato ha lavorato a pellicole quali Minority Report e La guerra dei mondi, per i traguardi raggiunti da Top Gun: Maverick specie per quanto riguarda l’aver riportato il pubblico in sala.

Il leggendario filmmaker sembra dire alla star:

Hai parato il c*lo a Hollywood. E potresti proprio aver salvato il modello della distribuzione in sala. Seriamente. Maverick potrebbe aver salvato l’intera industria del cinema in sala.

Ecco il video:

steven spielberg telling tom cruise to his face, “you saved hollywood’s ass. and, you might have saved theatrical distribution. seriously. MAVERICK might have saved the entire theatrical industry.” i have to lie down. pic.twitter.com/nYbWbgadM7 — amanda (@marisatomay) February 14, 2023

Diretto da Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Oblivion) e uscito nei cinema a maggio del 2022, Top Gun: Maverick ha messo d’accordo critica e pubblico incassando quasi un miliardo e mezzo di dollari in tutto il mondo ed è stato in grado di riportare in sala, durante la pandemia, quella demografica di spettatori più in sù con gli anni che, contrariamente al target medio di un cinecomic, sembrava ancora restia a tornare al cinema.

Il film, lo ricordiamo, doveva uscire inizialmente il 12 luglio del 2019 per poi essere rimandato al 26 giugno del 2020. Nel mentre, dalla Cina, è scoppiata la pandemia di nuovo Coronavirus che ha causato una serie ripetuta di slittamenti fino alla fine di maggio del 2022. Nel mentre, stando alle indiscrezioni circolate a Hollywood, tutti i principali player dello streaming hanno cercato di accaparrarsi il film, ma Tom Cruise è rimasto inamovibile. Per la star, era inconcepibile che un film come Top Gun: Maverick non venisse proposto in esclusiva cinematografica. I fatti gli hanno decisamente dato ragione.

