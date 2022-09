Stolen Kingdom: Jeff Tremaine (Jackass), produttore del documentario sul Walt Disney World Resort

Dopo aver diretto Jackass Forever (LEGGI LA RECENSIONE), Jeff Tremaine ha trovato il prossimo progetto a cui dedicarsi: Deadline riporta infatti che sta producendo Stolen Kingdom, un documentario che racconta la trentennale storia di illeciti e della dissolutezza al Walt Disney World Resort, e come questa abbia portato al furto di un audio-animatronic del valore di quasi 500.000 dollari sul mercato nero. Alla regia gli esordienti Joshua Bailey e Sam Fraser.

“Josh e Sam in qualche modo mi hanno trovato e mi hanno fatto conoscere questa storia che ho trovato così avvincente“, ha detto Tremaine. “Sono stato ispirato non solo da questa storia, ma anche da questi giovani registi. Avendo partecipato ad alcuni comportamenti scorretti a Disneyland, sono entusiasta di essere coinvolto in questo progetto“.

Oltre ad aver diretto tutti i capitoli del franchise di Jackass, Tremaine ha recentemente prodotto il documentario Bad Axe, che ha vinto il SXSW Audience Award di quest’anno e il riconoscimento speciale della giuria, e il film Netflix Bad Trip.

