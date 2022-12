Strange Way of Life, il corto “western queer” di Pedro Almodovar, debutterà a Cannes

Pedro Almodóvar ha annunciato che il suo nuovo cortometraggio, intitolato Strange Way of Life, debutterà a maggio 2023 durante il Festival di Cannes.

Il regista ne ha parlato durante il podcast di Dua Lipa, svelando i primi dettagli sul corto, descritto come un “western queer, nel senso che ci sono due uomini che si amano a vicenda”. I protagonisti sono Pedro Pascal ed Ethan Hawke, e i due personaggi “reagiscono alla cosa in maniera opposta”:

È un film che parla di mascolinità in maniera molto profonda, perché il Western è storicamente un genere cinematografico maschile. Quello che posso dire è che il film contiene molti elementi del Western: c’è un pistolero, un ranch, uno sceriffo… ma ha anche dei dialoghi tra due uomini che solitamente i film Western non hanno mai catturato. E ora mi sa che sto dicendo un po’ troppo!

Prodotto ovviamente da El Deseo, il corto è girato in lingua inglese. Il titolo riprende il nome di una nota canzone fado scritta e cantata da Amália Rodrigues, incentrata sul desiderio represso. La storia segue un uomo, Silva, che attraversa il deserto a cavallo per andare a Bitter Creek per visitare lo sceriffo Jake. Venticinque anni prima, i due uomini avevano lavorato insieme come pistoleri mercenari. Silva vuole reincontrare il suo amico di gioventù, ma il mattino dopo Jake gli dice di sapere che il vero motivo per cui lo ha visitato non è ricordare la loro vecchia amicizia.

Ricordiamo che recentemente Almodóvar ha realizzato un altro corto, La voce umana, presentato al Festival di Venezia.

Fonte: Variety