Debutterà il mese prossimo al Festival di Cannes il nuovo cortometraggio di Pedro Almodóvar intitolato Strange Way of Life, che vede protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal.

Il corto, che dura circa mezz’ora, racconta le vicende di un uomo che visita un suo lontano amico / amante sceriffo che non vede da 25 anni. Intervistato da Insider, Pascal ha parlato per la prima volta del progetto:

Avrebbe potuto chiedermi di lavorare a qualsiasi cosa, e l’avrei fatto senza alcun indugio. Ha aperto le porte a un intero mondo di storie, colori, cultura, ribellione, sessualità che è totalmente inebriante, pericoloso, esilarante, commovente e che include lo spettro completo, ma con uno stile assolutamente inconfondibile.

Pascal ha aggiunto, sul lavoro con Ethan Hawke:

Ho lavorato con Ethan Hawke, di cui vedevo i film sin da bambino, che ho visto a teatro off-Broadway, a Broadway, di cui ho letto i libri, di cui ho visto la regia a teatro, ho visto film grandi, piccoli, horror… È stata un’opportunità incredibile lavorare con lui, godermi l’esperienza di essere al livello di persone come loro.

Prodotto ovviamente da El Deseo, il corto è girato in lingua inglese. Il titolo riprende il nome di una nota canzone fado scritta e cantata da Amália Rodrigues, incentrata sul desiderio represso. La storia segue un uomo, Silva, che attraversa il deserto a cavallo per andare a Bitter Creek per visitare lo sceriffo Jake. Venticinque anni prima, i due uomini avevano lavorato insieme come pistoleri mercenari. Silva vuole reincontrare il suo amico di gioventù, ma il mattino dopo Jake gli dice di sapere che il vero motivo per cui lo ha visitato non è ricordare la loro vecchia amicizia.

